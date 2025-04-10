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20:18, 10 апреля 2025Бывший СССР

Лукашенко объяснил выступление Трампа против БРИКС

Лукашенко: Трамп увидел соперника в БРИКС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп выступил против БРИКС из-за чувства соперничества. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенков в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Недавно Дональд Трамп резко выступил против БРИКС. Я не думаю, что он просто так сказал, хотя многое он заявляет просто так. (...) Он заявил, что мы тут будем давить на БРИКС, душить и так далее. Значит, почувствовали соперника», — заявил белорусский лидер.

По его словам, Россия и Белоруссия обсуждают создание альтернативы монополизму доллара в виде своей валюты, что и вызвало соответствующую реакцию президента США.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия превосходит страны Запада в осуществлении демократических процессов, приведя в пример дело против лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Франции Марин Ле Пен, арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, отказ допустить к президентским выборам в Румынии кандидата Кэлина Джорджеску и уголовные дела против Трампа.

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