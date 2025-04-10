Лукашенко заявил о превосходстве Белоруссии над эталонами демократии

Лукашенко: Белоруссия превосходит страны Запада в осуществлении демократии

Белоруссия превосходит страны Запада в осуществлении демократических процессов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Я уже видел все. Всякую их демократию. Их демократия была так глубоко спрятана, что порой мы ее не замечали. Я вам говорил: под плинтусом, под веником, еще где-то в углу. И они обычно в средствах массовой информации были такими демократичными. И тут их прорвало», — заявил Лукашенко.

В качестве примера белорусский лидер привел дело против лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Франции Марин Ле Пен, арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, отказ допустить к президентским выборам в Румынии кандидата Кэлина Джорджеску и уголовные дела против президента США Дональда Трампа.

В противовес Лукашенко упомянул то, как президентские выборы прошли в Белоруссии, отметив, что в стране соблюдаются демократические процессы.

Ранее президент Белоруссии заявил, что полмира мечтает о такой «диктатуре», как в республике. Он подчеркнул, что каждый житель Белоруссии имеет конституционное право и возможность высказаться.