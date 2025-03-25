Лукашенко рассказал про мечты половины мира о белорусской «диктатуре»

Лукашенко: Полмира мечтает о такой диктатуре, как в Белоруссии

Полмира мечтает о такой «диктатуре», как в Белоруссии. Об этом заявил избранный на седьмой срок президент стран Александр Лукашенко, передает «Sputnik Беларусь».

«Полмира мечтает о нашей диктатуре. Диктатуре реальных дел и интересов наших людей. И со свободой слова у нас все в порядке. Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что каждый житель Белоруссии имеет конституционное право и возможность высказаться. Он добавил, что власти страны не позволят использовать свободу слова как «дубину» для разрушения государства.