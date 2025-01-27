ЦИК Белоруссии: Лукашенко победил на выборах, набрав более 5 млн голосов

Александр Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии, набрав более 5 миллионов голосов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко, передает БелТА.

«Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав 5 136 293 голоса избирателей», — говорится в публикации.

Согласно данным ЦИК, действующий лидер набрал 86,82 процентов голосов избирателей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента. Путин отметил, что за последнее время Москва с Минском смогли немало сделать для упрочения дружественных связей.