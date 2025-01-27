Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост Президента Республики Беларусь», — написал глава государства. По его словам, убедительная победа белорусского лидера свидетельствует о его высоком политическом авторитете и несомненной поддержке государственного курса населением Белоруссии.

Путин отметил, что за последнее время Москва с Минском смогли немало сделать для упрочения дружественных связей. Он подчеркнул, что стороны продолжат тесную совместную работу по развитию российско-белорусского сотрудничества, а также по повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Ранее стало известно, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства. По предварительным подсчетам ЦИК республики, он заручился поддержкой 86,82 процента избирателей. Таким образом, Лукашенко обошел конкурентов с более чем двадцатикратным перевесом.