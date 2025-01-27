Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 27 января 2025Бывший СССР

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост Президента Республики Беларусь», — написал глава государства. По его словам, убедительная победа белорусского лидера свидетельствует о его высоком политическом авторитете и несомненной поддержке государственного курса населением Белоруссии.

Путин отметил, что за последнее время Москва с Минском смогли немало сделать для упрочения дружественных связей. Он подчеркнул, что стороны продолжат тесную совместную работу по развитию российско-белорусского сотрудничества, а также по повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Ранее стало известно, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства. По предварительным подсчетам ЦИК республики, он заручился поддержкой 86,82 процента избирателей. Таким образом, Лукашенко обошел конкурентов с более чем двадцатикратным перевесом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ГУР заявили о рисках существованию Украины

      Китай согласился пойти на уступки по одному вопросу на фоне угроз Трампа

      Подсчитан наносимый России «серыми» майнерами урон

      Найден подтверждающий смерть блогерши Лены Миро документ

      Умер актер сериала «Папины дочки»

      Певица Люся Чеботина опубликовала фото в бикини

      Обозначены сроки первого полета ракеты Spectrum

      В МИД Венгрии назвали условие продления антироссийских санкций

      Замминистра ЖКХ российского региона отправили под домашний арест за похищение миллионов

      В самолете с россиянами на борту объявили сигнал срочности в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше