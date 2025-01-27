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06:33, 27 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии избрали президента. Лукашенко победил с двадцатикратным перевесом

За Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82 % избирателей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства. По предварительным подсчетам ЦИК республики, он заручился поддержкой 86,82 процента избирателей.

Таким образом, Лукашенко обошел конкурентов с более чем двадцатикратным перевесом. Против всех проголосовали 3,60 процента граждан. Замыкает тройку Сергей Сыранков (3,21 процента). Остальные кандидаты — Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — набрали 2,02, 1,86 и 1,74 процента соответственно.

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председатель ЦИКИгорь Карпенко

В Европе отказались признавать итоги выборов

Глава евродипломатии — эстонский политик Кая Калласназвала выборы президента Белоруссии фиктивными, несвободными и несправедливыми. Она заявила, что в стране ведутся репрессии в отношении прав человека и действуют ограничения на участие в политической жизни. Политик пообещала, что продолжит вводить ограничительные и целенаправленные меры против страны, но намерена оказывать финансовую поддержку белорусским демократическим силам в изгнании.

В ответ Карпенко ответил, что не считает легитимной саму Каллас, поскольку представители ЦИК Белоруссии не присутствовали на европейских выборах. «Мы не наблюдали, не видели, не ходили, не знаем вообще, как эта процедура происходила», — отметил чиновник.

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Украинская журналистка Диана Панченко также обратилась к Каллас, поинтересовавшись, является ли отменивший выборы Владимир Зеленский легитимным президентом. Она также задалась вопросом о легитимности главы Румынии Клауса Йоханниса и бывшего грузинского лидера Саломе Зурабишвили.

При этом экс-судья из Польши Томаш Шмидт отметил, что выборы в Белоруссии проводятся честнее, чем в странах Европейского союза. «Если [выборы президента Белоруссии] сравнить с законами Евросоюза — тут больше демократия, чем в некоторых странах ЕС», — заявил юрист. Он добавил, что выборы в Белоруссии происходят в строгом соответствии с местными законами.

Лукашенко высказался о преемнике и женщинах-диктаторах

Лукашенко заявил, что не ищет себе преемника для передачи власти в Белоруссии. «Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать», — рассказал он.

Также политик заявил, что выступает против того, чтобы должность президента страны занимала женщина. «Это не женская должность. Я категорически против, чтобы женщину загружать этой работой, женщина не может быть диктатором», — заявил Лукашенко. По его словам, в Белоруссии появилось достаточное количество мужчин, способных возглавить руководство страны.

Лукашенко признался, что хочет иметь нормальные отношения с Польшей, и отметил, что не понимает, почему Варшива так враждебно относится к Белоруссии. «Никого не слушайте, что мы настроены против вас. Что Россия на вас хочет напасть. У нас своей земли хватает. У нас нет никакой необходимости на вас нападать или против вас вести войну. Выкиньте вы из головы это», — посоветовал глава республики.

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Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

«Фермеры у вас уже ходят, извините меня, говном и навозом забрасывают ваши офисы. Давайте землю пахать, давайте торговать, давайте сотрудничать вместе. Давайте жить дружно!» — призвал Лукашенко.

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