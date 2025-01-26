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17:06, 26 января 2025Мир

Экс-судья из Польши сравнил уровень свободы на выборах в Белоруссии и ЕС

Экс-судья из Польши Шмидт: В Белоруссии выборы свободнее, чем в странах ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Выборы президента в Белоруссии проводятся честнее и демократичнее, чем в странах Европейского союза (ЕС). Уровень свободы электоральных процедур сравнил наблюдавший на белорусских выборах экс-судья из Польши Томаш Шмидт, передает РИА Новости.

«Если [выборы президента Белоруссии] сравнить с законами Евросоюза — тут больше демократия, чем в некоторых странах Евросоюза», — заявил юрист.

Он добавил, что выборы в Белоруссии происходят в строгом соответствии с местными законами.

Ранее президент республики Александр Лукашенко призвал Польшу покупать трактора вместо танков. Он отметил, что не понимает, почему Польша так враждебно относится к Белоруссии.

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