Лукашенко: Прекратите закупать танки в Польше, трактора покупайте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Польшу покупать трактора вместо танков. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске, его слова приводит БелТА.

Лукашенко признался, что хочет иметь нормальные отношения с соседним государством, и отметил, что не понимает, почему Польша так враждебно относится к Белоруссии. «Никого не слушайте, что мы настроены против вас. Что Россия на вас хочет напасть. У нас своей земли хватает. У нас нет никакой необходимости на вас нападать или против вас вести войну. Выкиньте вы из головы это», — посоветовал глава республики. Он добавил, что вместо покупки танков Польше стоит активнее заниматься сельским хозяйством. «Прекратите закупать танки. Трактора покупайте. Фермеры у вас уже ходят, извините меня, говном и навозом забрасывают ваши офисы. А завтра у них не на чем будет землю пахать и обрабатывать. Давайте землю пахать, давайте торговать, давайте сотрудничать вместе. Давайте жить дружно!» — призвал Лукашенко.

Лидер Белоруссии также обратил внимание на формирование в Польше боевых отрядов для дальнейшей переброски на Украину через Белоруссию. Он уточнил, что из-за этого ему приходится усиливать границу и создавать на ней опорные пункты и укрепленные районы. «Нам против наших славян, против наших поляков приходится сегодня создавать эти опорные пункты, чтобы защититься вроде бы от своих людей», — заключил Лукашенко.

Ранее в этот же день президент Белоруссии рассказал, что враги республики готовятся к 2030 году войти на ее территорию с НАТО.