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14:59, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал об отношении Путина к идее с западными миротворцами на Украине

Лукашенко об отношении Путина к миротворцам на Украине: Он не будет в восторге
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении президента России Владимира Путина к идее размещения миротворцев из западных стран на Украине. Подробности в воскресенье, 26 января, сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, инициативу с привлечением западных миротворцев на линии разграничения активно продвигает Киев. «Не думаю, что он будет в восторге», — оценил отношение Путина глава Белоруссии. Он также добавил, что все в итоге будет определяться на переговорах. Украина хочет, чтобы западный контингент составил порядка 50-70 тысяч военных, что, по словам Лукашенко, является приличной армией.

Общаясь по теме Украины с журналистами, президент Белоруссии также добавил, что Россия ни при каких обстоятельствах не позволит Украине вновь взять под контроль Крым.

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