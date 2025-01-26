Лукашенко рассказал об отношении Путина к идее с западными миротворцами на Украине

Лукашенко об отношении Путина к миротворцам на Украине: Он не будет в восторге

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении президента России Владимира Путина к идее размещения миротворцев из западных стран на Украине. Подробности в воскресенье, 26 января, сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, инициативу с привлечением западных миротворцев на линии разграничения активно продвигает Киев. «Не думаю, что он будет в восторге», — оценил отношение Путина глава Белоруссии. Он также добавил, что все в итоге будет определяться на переговорах. Украина хочет, чтобы западный контингент составил порядка 50-70 тысяч военных, что, по словам Лукашенко, является приличной армией.

Общаясь по теме Украины с журналистами, президент Белоруссии также добавил, что Россия ни при каких обстоятельствах не позволит Украине вновь взять под контроль Крым.