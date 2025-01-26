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14:37, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко ответил на вопрос о возвращении Крыма Украине словом «никогда»

Лукашенко: Москва не вернет Крым Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия ни при каких обстоятельствах не позволит Украине вновь взять под контроль Крым. На вопрос о возвращении полуострова Киеву ответил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Да никогда Россия Крым не вернет. Я не представляю, что должно случиться, чтобы они ушли оттуда, где они сейчас находятся. Поэтому, возможно, уже и этот вопрос решенный», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что идентичный ответ на этот вопрос начали давать и западные лидеры.

Ранее Лукашенко указал вероятные сроки мирного урегулирования на Украине. По его словам, «свет в конце тоннеля» в конфликте станет виден в 2025 году.

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