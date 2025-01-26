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12:36, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал дату появления «света в конце тоннеля» в конфликте на Украине

Лукашенко: Развязка конфликта на Украине ожидается в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Развязку конфликта на Украине можно ожидать уже в 2025 году. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что не говорит об окончательном завершении конфликта. «Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — сказал он.

В октябре Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сожалеет из-за потерь на специальной военной операции на Украине, но считает, что он прав. Белорусский лидер добавил, что Путин предложил Западу вариант урегулирования конфликта на Украине, на что не получил ответа.

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