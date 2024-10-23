Лукашенко рассказал о сожалениях Путина из-за СВО

Лукашенко: Путин сожалеет из-за потерь на СВО

Президент России Владимир Путин сожалеет из-за потерь на специальной военной операции (СВО) на Украине, но считает, что он прав. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно сожалеет, он же живой человек», — сказал он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что президент России твердо считает, что он прав. Лукашенко добавил, что Путин предложил Западу вариант урегулирования конфликта на Украине, на что не получил ответа.

Ранее Лукашенко сообщил, что Минск не фиксировал присутствие военных из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на линии фронта на Украине. Он также сыронизировал, что корейцы «уж слишком серьезно спрятаны».