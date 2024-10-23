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19:03, 23 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался о спрятанных на Украине военных из КНДР

Лукашенко: Минск не фиксировал присутствие военных из КНДР на Украине
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Минск не фиксировал присутствие военных из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на линии фронта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1»

«Мы в курсе дела, что происходит на линии фронта. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж слишком серьезно спрятаны там», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Южную Корею не поддаваться слухам об армии КНДР в России. По ее словам, сотрудничество России и КНДР соответствует всем нормам международного права и никак не угрожает южнокорейскому народу.

Перед этим глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель пригрозил КНДР процессом в Международном уголовном суде в связи с данными о якобы отправке северокорейских военных на Украину. Чо Тхэ Ель также обвинил Россию в том, что она «напрямую нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, получая артиллерийские снаряды, ракеты и даже войска из Северной Кореи».

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      Александр Курбатов
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