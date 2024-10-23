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17:17, 23 октября 2024Мир

Захарова призвала Южную Корею не поддаваться слухам об армии КНДР в России

Захарова: Южная Корея не должна поддаваться слухам о войсках КНДР в России

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Власти Южной Кореи не должны поддаваться на провокации Запада, распространяющего слухи о переброске войск КНДР на территорию России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Главное, чтобы Южная Корея не поддавалась на провокации, к которым активно подталкивает Запад», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, сотрудничество России и КНДР соответствует всем нормам международного права и никак не угрожает южнокорейскому народу. «Вообще непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж, это колоссальная работа в СМИ на уровне пропаганды», — добавила она.

Ранее Главное управление разведки Украины сняло пропагандистский видеоролик для военнослужащих из КНДР, готовящихся к участию в конфликте на стороне России.

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      Виктория Кондратьева
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