Захарова призвала Южную Корею не поддаваться слухам об армии КНДР в России

Власти Южной Кореи не должны поддаваться на провокации Запада, распространяющего слухи о переброске войск КНДР на территорию России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».
«Главное, чтобы Южная Корея не поддавалась на провокации, к которым активно подталкивает Запад», — сказала дипломат.
По словам Захаровой, сотрудничество России и КНДР соответствует всем нормам международного права и никак не угрожает южнокорейскому народу. «Вообще непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж, это колоссальная работа в СМИ на уровне пропаганды», — добавила она.
Ранее Главное управление разведки Украины сняло пропагандистский видеоролик для военнослужащих из КНДР, готовящихся к участию в конфликте на стороне России.