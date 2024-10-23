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15:02, 23 октября 2024Бывший СССР

На Украине сняли пропагандистский ролик для военнослужащих из КНДР

На Украине записали ролик в адрес военнослужащих КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

Украина сняла пропагандистский видеоролик, адресованный военнослужащим КНДР. Его опубликовали в украинских Telegram-каналах.

Северокорейских военных призывают сложить оружие, обещая неприкосновенность. Текст обращения распространяется на русском и корейском языках.

При этом официального подтверждения присутствия военнослужащих КНДР в рядах Армии России нет.

Ранее Представительство КНДР при ООН опровергло слухи о переброске своих военных в Россию, назвав соответствующие утверждения необоснованными. Там это назвали попыткой подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

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      Алевтина Запольская
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