На Украине сняли пропагандистский ролик для военнослужащих из КНДР

На Украине записали ролик в адрес военнослужащих КНДР

Украина сняла пропагандистский видеоролик, адресованный военнослужащим КНДР. Его опубликовали в украинских Telegram-каналах.

Северокорейских военных призывают сложить оружие, обещая неприкосновенность. Текст обращения распространяется на русском и корейском языках.

При этом официального подтверждения присутствия военнослужащих КНДР в рядах Армии России нет.

Ранее Представительство КНДР при ООН опровергло слухи о переброске своих военных в Россию, назвав соответствующие утверждения необоснованными. Там это назвали попыткой подорвать отношения между двумя суверенными государствами.