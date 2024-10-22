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05:08, 22 октября 2024Мир

КНДР опровергла слухи об отправке своих военных в Россию

Yonhap: КНДР опровергла слухи об отправке своих военных в Россию

Фото: Guang Niu / Reuters

Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию, назвав соответствующие утверждения необоснованными, сообщает агентство Yonhap.

«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи», — заявил сотрудник представительства Северной Кореи при ООН, отметив, что подобные заявления высказываются с целью очернения образа Пхеньяна и попыток подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее стало известно, что Южная Корея может направить своих военных и разведывательный персонал на Украину после сообщений об отправке солдат КНДР для участия в боевых действиях на российской стороне. Южнокорейский персонал на Украине, в случае отправки, будет участвовать в допросах или предоставлять услуги переводчика, если северокорейские военные попадут в украинский плен.

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      Марина Совина
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