Newsweek: в Южной Корее захотели отправить своих военных на Украину из-за КНДР

Южная Корея может направить своих военных и разведывательный персонал на Украину после сообщений об отправке солдат КНДР для участия в боевых действиях на российской стороне. Об этом сообщает Newsweek.

Южнокорейский персонал на Украине, в случае отправки, будет участвовать в допросах или предоставлять услуги переводчика, если северокорейские военные попадут в украинский плен, говорится в материале. Они также предоставят Киеву информацию о военной тактике и операциях Пхеньяна.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противоречивой информацию о присутствии военных из КНДР в зоне специальной военной операции (СВО). «Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому — много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», — рассказал представитель Кремля.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание из-за возможной передислокации северокорейских войск на территорию России. Причиной тому послужили данные спутниковых снимков российских полигонов. Утверждается, что на них запечатлено, как солдаты из КНДР проходят подготовку во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске перед отправкой на Украину.