Южная Корея допустила отправку военных КНДР на Украину для поддержки России. Путин называл это чушью

МО Южной Кореи: КНДР может направить военных на Украину поддержать РФ

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен в ходе выступления в парламенте заявил, что КНДР может отправить военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Президент России Владимир Путин, комментируя подобные публикации годом ранее, называл эту информацию чушью.

Сеул напомнил о взаимном договоре между Россией и КНДР

Как сообщает Yonhap News, министр обороны Южной Кореи напомнил, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз.

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания [отправки войск КНДР на Украину] весьма вероятна», — сказал он. Речь идет о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Южнокорейский министр также прокомментировал недавние сообщения о потерях среди военных КНДР в зоне проведения специальной военной операции на Украине (СВО). По его словам, эти сведения с большой долей вероятности могут оказаться достоверными. Другие подробности о произошедшем он не привел.

Путин уже высказывался об участии добровольцев из КНДР в СВО

В сентябре 2023 года Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный, встреча продлилась более пяти часов. После этого в западных СМИ появились публикации о том, что граждан КНДР могут привлечь к участию в боевых действиях в зоне СВО.

«Хочу сказать, что это чушь полная», — говорил Путин, комментируя эти сообщения.

В июне 2024 года Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер позже уточнил, что документ предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц договора.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, против договора, предполагающего взаимопомощь в отражении агрессии, могут выступать лишь сами агрессоры.