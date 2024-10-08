В МО Южной Кореи заявили о якобы отправке КНДР своих военных на Украину

КНДР якобы направит своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину, чтобы поддержать Россию. Об этом заявил глава министерства обороны Южной Кореи Ким Ен Хен, передает Yonhap News.
«Москва и Пхеньян подписали взаимный договор, похожий на военный союз, поэтому возможность отправки северокорейских войск на Украину для поддержки России весьма вероятна», — отметил глава южнокорейского оборонного ведомства.
Ким Ен Хен также назвал подобный сценарий якобы «последним признаком углубления стратегического сотрудничества» между Россией и КНДР.
29 сентября заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чен заявил, что КНДР осуждает политику США по Украине, заключающуюся в оказании Киеву военной помощи, поскольку это является грубой ошибкой.