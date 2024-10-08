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09:28, 8 октября 2024Мир

В МО Южной Кореи заявили о якобы отправке КНДР своих военных на Украину

МО Южной Кореи: КНДР якобы направит военных на Украину, чтобы поддержать Россию

Фото: KCNA / Reuters

КНДР якобы направит своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину, чтобы поддержать Россию. Об этом заявил глава министерства обороны Южной Кореи Ким Ен Хен, передает Yonhap News.

«Москва и Пхеньян подписали взаимный договор, похожий на военный союз, поэтому возможность отправки северокорейских войск на Украину для поддержки России весьма вероятна», — отметил глава южнокорейского оборонного ведомства.

Ким Ен Хен также назвал подобный сценарий якобы «последним признаком углубления стратегического сотрудничества» между Россией и КНДР.

29 сентября заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чен заявил, что КНДР осуждает политику США по Украине, заключающуюся в оказании Киеву военной помощи, поскольку это является грубой ошибкой.

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      Дарья Устьянцева
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