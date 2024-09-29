Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:12, 29 сентября 2024Мир

В Северной Корее назвали помощь США Украине грубой ошибкой

В КНДР назвали помощь США Украине грубой ошибкой, ведущей мир к ядерной войне

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Северная Корея осуждает политику США по Украине, заключающуюся в оказании Киеву военной помощи, поскольку это является грубой ошибкой. Об этом заявил заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чен, его слова передает Центральное телеграфное агентство КНДР.

«Это грубая ошибка. Решительно осуждаю намеренные попытки США к обострению ситуации, которые поставкой Украине разных вооружений на астрономические суммы намереваются подвергнуть всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны», — сказал он.

Ким Е Чен также отметил, что Вашингтону не следует игнорировать изменение ядерной доктрины России, являющееся ответом на возможное разрешение Киеву наносить удары западными ракетами по территории РФ. В КНДР также призвали Запад отказаться от поддержки Владимира Зеленского и его «грошовой игры».

Ранее начальник отдела по внешней политике МИД КНДР обвинил США в затягивании конфликта на Украине. «Именно США являются источником возникновения и затягивания ситуации на Украине и нестабильности ситуации в Европе», — подчеркнул дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не беспилотник». ФСБ исключила связь взрыва на железнодорожном мосту под Самарой с атакой дрона

      Иран призвал созвать срочное заседание Совбеза ООН

      Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля с Ливаном

      В калининградской школе детям предложили учить узбекский язык из-за мигрантов

      В Северной Корее назвали помощь США Украине грубой ошибкой

      Цукерберг присоединился к эксклюзивному клубу на 200 миллиардов долларов

      В российском регионе начался пожар после атаки беспилотников

      В Белоруссии рассказали о бегстве украинцев из «благополучной Европы»

      Представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат» цыган задержали

      Сбитый в Краснодарском крае беспилотник врезался в дерево и взорвался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше