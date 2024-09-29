В Северной Корее назвали помощь США Украине грубой ошибкой

В КНДР назвали помощь США Украине грубой ошибкой, ведущей мир к ядерной войне

Северная Корея осуждает политику США по Украине, заключающуюся в оказании Киеву военной помощи, поскольку это является грубой ошибкой. Об этом заявил заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чен, его слова передает Центральное телеграфное агентство КНДР.

«Это грубая ошибка. Решительно осуждаю намеренные попытки США к обострению ситуации, которые поставкой Украине разных вооружений на астрономические суммы намереваются подвергнуть всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны», — сказал он.

Ким Е Чен также отметил, что Вашингтону не следует игнорировать изменение ядерной доктрины России, являющееся ответом на возможное разрешение Киеву наносить удары западными ракетами по территории РФ. В КНДР также призвали Запад отказаться от поддержки Владимира Зеленского и его «грошовой игры».

Ранее начальник отдела по внешней политике МИД КНДР обвинил США в затягивании конфликта на Украине. «Именно США являются источником возникновения и затягивания ситуации на Украине и нестабильности ситуации в Европе», — подчеркнул дипломат.