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03:58, 13 сентября 2024Мир

Северная Корея обвинила США в затягивании конфликта на Украине

МИД КНДР обвинил США в затягивании конфликта на Украине и дестабилизации Европы

Фото: Global Look Press

Действия США затягивают конфликт на Украине и дестабилизируют ситуацию в Европе. Такое мнение выразил начальник отдела по внешней политике МИД КНДР, передает ТАСС.

Поводом для заявления стали утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена. Дипломат, чье имя не называется, заявил, что Блинкен «пытается обмануть международное сообщество, путая правду и ложь».

«Именно США являются источником возникновения и затягивания ситуации на Украине и нестабильности ситуации в Европе», — подчеркнул дипломат Северной Кореи. МИД КНДР также выразил сожаление в связи с тем, что американский госсекретарь «извратил сущность ситуации на Украине, оклеветал и оскорбил независимые суверенные государства».

Дипломат добавил, что США демонстрируют свое «гнусное нутро, пытаясь раздуть "кризис безопасности"», и возложить ответственность за это на другую сторону.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нама, комментируя удары Киева по Крыму американскими ракетами ATACMS, заявил, что США являются главным спонсором терроризма. Он напомнил, что ракеты были проиведены в Соединенных Штатах, ударные координаты тоже установили военные эксперты США.

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      Марина Совина
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