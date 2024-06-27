КНДР назвала США главным спонсором терроризма

Минобороны КНДР осудило удары Киева по Севастополю американскими ракетами ATACMS

США являются главным спонсором терроризма, комментируя удары Киева по Крыму американскими ракетами ATACMS, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нама. Об этом пишет ТАСС.

От лица Северной Кореи он выразил соболезнования родственникам погибших при ударе Украины по Севастополю. «Решительно осуждаю данное событие как непосредственный военный удар по российской территории, жестокие злодеяния против человечности, которым не может быть оправдания», — подчеркнул он и назвал США главным спонсором терроризма

Министр напомнил, что ракеты были проиведены в Соединенных Штатах, ударные координаты тоже установили военные эксперты США. «Стала более очевидной сущность США, являющихся непосредственно заинтересованной стороной украинского конфликта, главным государством-спонсором терроризма», — осудил глава ведомства.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По официальным данным, пострадали более 150 человек. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.