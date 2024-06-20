Раскрыто содержание договора России и КНДР о стратегическом партнерстве. О чем условились Путин и Ким Чем Ын?

Путин и Ким Чен Ын подписали договор об оказании взаимной помощи при агрессии

Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. Об этом говорится в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанном лидерами государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

В случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами и в соответствии с законами РФ и КНДР, Уставом ООН договор России и КНДР

Стороны будут укреплять оборонный потенциал

Согласно документу, Россия и КНДР обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности двух государств.

Ни одна из сторон не будет вступать в соглашения с третьими странами, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности одному из двух государств договор России и КНДР

В документе подчеркивается, что ни Россия, ни КНДР не позволят третьим странам «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух государств.

Кроме того, Москва и Пхеньян создадут систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

Предусмотрено сотрудничество и в других сферах

В соглашении также предусмотрено стремление увеличить объемы двусторонней торговли и создавать благоприятные условия для экономического сотрудничества, развивать отношения в сфере космоса, мирного атома, искусственного интеллекта (ИИ) и IT.

Кроме того, Москва и Пхеньян активизируют сотрудничество в сфере СМИ для противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

Документ гарантирует союзнические отношения «на столетнюю перспективу»

Как заявлял Ким Чен Ын, договор способствует поддержанию мира и стабильности в регионе.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией способствует поддержанию мира и стабильности в регионе, а также соответствует общим интересам двух наших стран Ким Чен Ын лидер КНДР

Он отметил, что эта «грандиозная и великая инициатива» позволит гарантировать надежные российско-корейские союзнические отношения «на столетнюю перспективу».

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, против договора, предполагающего взаимопомощь в отражении агрессии, могут выступать лишь сами агрессоры.

Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации Сергей Лавров глава МИД России

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на подписание договора, заявил, что это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».