«Вызвали истерику у противника». Российские бойцы подняли «флаг КНДР» в ДНР

Бойцы российской группировки «Центр» подняли флаг КНДР в районе Цукурино

Российские военные на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского об участии северокорейских бойцов в специальной военной операции (СВО) на стороне России установили знамя, напоминающее государственный флаг Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), у взятого под контроль населенного пункта в Донецкой народной республике (ДНР).

«Флаг КНДР» появился в районе села Цукурино в ДНР

На терриконе у взятого под контроль российскими военными села Цукурино в ДНР был установлен «флаг КНДР» рядом с государственным флагом Российской Федерации. Снимок опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Наши бойцы вызвали истерику у противника своими действиями», — подписали фотографию авторы.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военкор Коц назвал троллингом флаг КНДР в ДНР

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал появление «флага Северной Кореи» у Цукурино. По его словам, таким способом бойцы группировки войск «Центр» «троллят» украинских военнослужащих.

Толстый троллинг от бойцов «Центра» на покровском направлении, который уже понесли украинские каналы. На вершине террикона — российский и северокорейский флаги. Куда смотрит ООН?! Александр Коц военный корреспондент

Коц напомнил, что ранее командир отряда ополченцев с позывным Моторола «троллил» противника под Славянском, включая через громкоговорители мусульманские азаны. В результате «украинцы были уверены, что им противостоит не горстка смельчаков, а вся кадыровская гвардия».

«Пусть и сейчас боятся», — добавил Коц.

Зеленский заявлял об участии бойцов КНДР в СВО

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ приходится воевать не только с российскими военными.

«Украина воюет с тремя странами — Россией, Ираном и Северной Кореей», — сказал он, представляя свой «план победы».

Фото:Yves Herman / Reuters

Сеул заявлял о переброске 1500 спецназовцев КНДР в Россию

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание, на котором обсудил «передислокацию» войск КНДР в Россию якобы перед отправкой на Украину. В Сеуле назвали это «серьезной угрозой безопасности».

Пентагон и НАТО не нашли военных КНДР на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Зеленского сообщил, что у альянса нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине.

У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине Марк Рютте генеральный секретарь НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин также не смог подтвердить присутствие войск КНДР в зоне спецоперации, однако обещал продолжить изучать этот вопрос.

Кремль указал на противоречивость информации о присутствии военных из КНДР в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы присутствии военных из КНДР в зоне СВО, отметил, что она носит весьма противоречивый характер.

«Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому — много противоречивой информации», — указал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что именно так к этим сообщениям и стоит относиться.