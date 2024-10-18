В Южной Корее обсудили передислокацию северокорейских войск в Россию

Bloomberg: президент Кореи Юн Сок Ель обсудил передислокацию войск КНДР в РФ

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел совещание по поводу возможности передислокации северокорейских войск на территорию Российской Федерации. На заявление офиса южнокорейского президента ссылается агентство Bloomberg.

Как следует из документа, правительство республики Корея обсудило «недавнее перемещение северокорейских войск в Россию» и назвало этот демарш КНДР «серьезной угрозой безопасности» для национальной безопасности.

27 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ничего не знают о планах Пхеньяна и северокорейского командования отправить свои инженерные войска в Донецк и Луганск.