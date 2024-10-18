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17:00, 18 октября 2024Мир

В Южной Корее обсудили передислокацию северокорейских войск в Россию

Bloomberg: президент Кореи Юн Сок Ель обсудил передислокацию войск КНДР в РФ
Юн Сок Ель

Юн Сок Ель. Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел совещание по поводу возможности передислокации северокорейских войск на территорию Российской Федерации. На заявление офиса южнокорейского президента ссылается агентство Bloomberg.

Как следует из документа, правительство республики Корея обсудило «недавнее перемещение северокорейских войск в Россию» и назвало этот демарш КНДР «серьезной угрозой безопасности» для национальной безопасности.

27 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ничего не знают о планах Пхеньяна и северокорейского командования отправить свои инженерные войска в Донецк и Луганск.

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      Глеб Бажуткин
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