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15:33, 21 октября 2024Россия

Появилось фото «флага КНДР» в районе взятого под контроль поселка в ДНР

«РВ» опубликовали фото «флага КНДР» в районе взятого под контроль поселка в ДНР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В районе взятого под контроль российскими войсками села Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР) появился «флаг КНДР». Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Флаг КНДР поднят на терриконе у недавно освобожденного Цукурино на Покровском фронте. Наши бойцы вызвали истерику у противника своими действиями», — утверждается в канале.

На снимке видны установленные на насыпи флаг России и знамя, напоминающее государственный символ Северной Кореи. Однако из-за качества изображения точно определить, какая именно символика там изображена, невозможно.

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В свою очередь военкор Александр Коц заявил в своем Telegram-канале, что установка «флага КНДР» является «троллингом от бойцов группировки войск "Центр"».

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание из-за якобы передислокации северокорейских войск на территорию России. Причиной этому послужили данные спутников снимков российских полигонов, на которых якобы видно, как солдаты из КНДР проходят подготовку перед отправкой на Украину.

Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы присутствии военных из КНДР в зоне специальной военной операции (СВО) противоречива. Он также добавил, что по всем подобным вопросам необходимо обращаться в Минобороны России.

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      Никита Абрамов
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