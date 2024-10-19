Глава Пентагона высказался о присутствии военных КНДР в зоне СВО

Глава Пентагона Остин не смог подтвердить присутствие войск КНДР в зоне СВО

Глава Пентагона Ллойд Остин ответил на вопрос о присутствии войск КНДР в зоне проведения спецоперации. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что видел соответствующую информацию в СМИ, однако не может ее подтвердить. При этом шеф Пентагона заверил, что американская сторона продолжит изучать этот вопрос.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии свидетельств присутствия армии КНДР на Украине и ее участия в конфликте. По его словам, несмотря на это, Северная Корея продолжает оказывать военную помощь России, «поставляя оружие и технологии».

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина воюет сразу с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР.