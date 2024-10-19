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22:10, 19 октября 2024Мир

Глава Пентагона высказался о присутствии военных КНДР в зоне СВО

Глава Пентагона Остин не смог подтвердить присутствие войск КНДР в зоне СВО

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин ответил на вопрос о присутствии войск КНДР в зоне проведения спецоперации. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что видел соответствующую информацию в СМИ, однако не может ее подтвердить. При этом шеф Пентагона заверил, что американская сторона продолжит изучать этот вопрос.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии свидетельств присутствия армии КНДР на Украине и ее участия в конфликте. По его словам, несмотря на это, Северная Корея продолжает оказывать военную помощь России, «поставляя оружие и технологии».

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина воюет сразу с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР.

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      Марина Совина
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