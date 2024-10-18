Южная Корея заявила о переброске 1500 спецназовцев КНДР во Владивосток. В Сеуле созвали экстренное совещание

Президент Южной Кореи провел совещание о «передислокации» войск КНДР в Россию

В Сеуле созвали экстренное совещание. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обсудил сообщения о якобы передислокации северокорейских войск на территорию Российской Федерации (РФ).

Сообщалось, что правительство Республики Корея обсудило «недавнее перемещение северокорейских войск в Россию» и назвало это «серьезной угрозой» национальной безопасности.

Юн Сок Ель Фото: Paul Chiasson / Globallookpress.com

Южная Корея заявила о переброске 1500 спецназовцев КНДР во Владивосток

Национальная разведывательная служба Республики Корея на своем сайте опубликовала спутниковые снимки российских полигонов на Дальнем Востоке, которые были сделаны 16 октября. Утверждается, что на них якобы запечатлено, как солдаты из КНДР проходят подготовку во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске перед отправкой на Украину.

Отмечается, что переброска солдат из КНДР якобы осуществлялась с 8 по 13 октября, а первые 1500 северокорейских спецназовцев прибыли во Владивосток.

По версии разведки Южной Кореи, в России военных из КНДР представляют жителями Якутии и Бурятии, выдавая им отечественную форму, оружие и документы.

В МИД России отреагировали на новости об отправке военных КНДР в Россию

Днем 18 октября в Telegram-канале представительства МИД России во Владивостоке появился текст новости о якобы отправке военных КНДР в город. Новость сопровождал комментарий: «Страшно?» Позднее сообщение было удалено.

В МИД России объяснили, что сообщение было опубликовано по ошибке. «Типичный случай того, как личное сообщение отправлено не адресату, а в канал», — отметили там.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что состав участников СВО можно уточнить в Министерстве обороны России.

В Кремле прокомментировали сообщения о пребывании военных из КНДР в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о прибытии военных из КНДР в зону СВО похожи на очередную информационную утку.

Кроме того, в НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине. «У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине», — сообщал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Он отметил, что при этом Северная Корея продолжает оказывать военную помощь России, «поставляя оружие и технологии».

Соответствующую информацию не смогли подтвердить и в США. «Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения», — сказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.