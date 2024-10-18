МИД объяснил публикацию сообщения о военных КНДР во Владивостоке

МИД России объяснил публикацию сообщения о военных КНДР во Владивостоке

Сообщение в Telegram-канале представительства МИД России во Владивостоке о якобы отправке военных КНДР отправлено по ошибке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в представительстве МИД.

«Типичный случай того, как личное сообщение отправлено не адресату, а в канал», — подчеркнули в представительстве.

Так МИД объяснил появление записи с комментарием сообщения южнокорейского агентства Yonhap.

Днем 18 октября в Telegram-канале представительства во Владивостоке появился текст новости о якобы отправке военных КНДР во Владивосток. При этом под новостью стоял комментарий: «Страшно?». Позднее сообщение было удалено.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что у альянса не имеется свидетельств присутствия армии КНДР на Украине и ее участия в конфликте. «У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине», — подчеркнул генсек организации.