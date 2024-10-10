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12:13, 10 октября 2024Мир

В Кремле прокомментировали сообщения о якобы участии военных из КНДР в спецоперации

Песков счел сообщения о нахождении военных из КНДР на СВО уткой

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сообщения о якобы нахождении военных из КНДР на Специальной военной операции (СВО) являются уткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это похоже на очередную информационную утку», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен в ходе выступления в парламенте заявил, что Северная Корея якобы может отправить военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Президент России Владимир Путин, комментируя подобные публикации годом ранее, называл эту информацию чушью.

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      Максим Габриелян
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