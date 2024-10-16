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19:36, 16 октября 2024Бывший СССР

Захарова ответила на интерес Зеленского к составу участников СВО

Захарова: Зеленского не должен интересовать состав участников СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского не должен интересовать состав тех, кто участвует в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат ответила так на слова Зеленского о том, что КНДР якобы стала направлять своих военных для участия в СВО. По словам Захаровой, президенту Украины следовало бы комментировать только то, что находится в зоне его ответственности. Она отметила, что состав участников СВО можно уточнить у Министерства обороны России.

Ранее Мария Захарова заявила, что пункты «плана победы» Владимира Зеленского подталкивают НАТО к прямому конфликту с Россией. По ее словам, приглашение Украины в НАТО является невыполнимым и абсурдным. Оно, с точки зрения Зеленского, якобы должно стать свидетельством того, как партнеры видят Украину в «архитектуре безопасности».

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      Сергей Болиев
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