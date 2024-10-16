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17:36, 16 октября 2024Бывший СССР

Захарова назвала последствие «плана победы» Зеленского для России и НАТО

Захарова: «план победы» Зеленского подталкивает НАТО к конфликту с Россией

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пункты «плана победы» Владимира Зеленского подталкивают НАТО к прямому конфликту с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, приглашение Украины в НАТО является невыполнимым и абсурдным. Оно, с точки зрения Зеленского, якобы должно стать свидетельством того, как партнеры видят Украину в «архитектуре безопасности».

Захарова напомнила, что «план победы» Киева содержит в себе пять пунктов. По словам дипломата, документ является очередной истерией по вопросу приглашения Украины в НАТО.

Ранее Зеленский представил в Верховной Раде «план победы». В документе помимо пяти основных содержатся секретные пункты. По мнению украинского президента, его инициатива станет первым шагом к «саммиту мира».

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      Сергей Болиев
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