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21:47, 15 октября 2024Мир

В США прокомментировали возможность участия КНДР в конфликте на Украине

Белый дом: у США нет доказательств участия военных КНДР в конфликте на Украине

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у американских властей нет доказательств, которые бы указывали на участие военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в конфликте на Украине.

«Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения», — рассказал Кирби в ходе брифинга.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен в ходе выступления в парламенте заявил, что КНДР может отправить военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Президент России Владимир Путин, комментируя подобные публикации годом ранее, называл эту информацию чушью.

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      Марина Совина
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