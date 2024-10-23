Южная Корея пригрозила КНДР международным уголовным судом

МИД Южной Кореи пригрозил КНДР международным судом из-за якобы войск на Украине

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель пригрозил КНДР процессом в Международном уголовном суде (МУС) в связи с данными о якобы отправке северокорейских военных на Украину. Об этом сообщает Korea Joonang Daily.

Глава МИД заявил, что КНДР может столкнуться с международной уголовной ответственностью в зависимости от действий ее войск, которые якобы были переброшены в Россию. При этом Северная Корея не признает юрисдикцию МУС.

Чо Тхэ Ель также обвинил Россию в том, что она «напрямую нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, получая артиллерийские снаряды, ракеты и даже войска из Северной Кореи». Он добавил, что на фоне боевых действий на Украине Южная Корея «не может поддерживать нормальные отношения с Россией».

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что Южная Корея может отправить на Украину военных специалистов из-за якобы нахождения в зоне боевых действий войск КНДР.