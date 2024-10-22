Южная Корея захотела направить военных на Украину по одной причине

Южная Корея хочет направить специалистов на Украину из-за якобы войск КНДР

Южная Корея хочет направить военных специалистов на Украину из-за якобы нахождения в зоне боевых действий войск КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

«Существует вероятность отправки на Украину личного состава для мониторинга тактики и боевых возможностей северокорейских спецподразделений», — приводит агентство слова анонимного источника.

Предполагается, что целью подобных групп будет якобы участие в допросах военнопленных и анализ тактики боевых действий. Кроме того, собеседник добавил, что власти Южной Кореи рассматривают возможность начала поставок летальных вооружений Украине.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен в ходе выступления в парламенте заявил, что КНДР может отправить военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Президент России Владимир Путин, комментируя подобные публикации годом ранее, называл эту информацию чушью.