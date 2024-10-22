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01:41, 22 октября 2024Мир

В США заявили о невозможности помешать укреплению отношений России и КНДР

Politico: США не могут помешать укреплению отношений России и КНДР

Фото: Pixabay

Американские чиновники заявили, что США практически ничего не могут сделать, чтобы помешать укреплению сотрудничества России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Россия и Северная Корея тревожат страны Запада укреплением их военного союза.

«Вашингтон практически ничего не может сделать, чтобы помешать расцвету альянса между Москвой и Пхеньяном, если не считать прямых военных действий, которые не рассматриваются», — отмечает Politico.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен в ходе выступления в парламенте заявил, что КНДР может отправить военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Президент России Владимир Путин, комментируя подобные публикации годом ранее, называл эту информацию чушью.

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      Марина Совина
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