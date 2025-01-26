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15:03, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко обвинил Запад в подготовке интервенции в Белоруссию в 2030 году

Лукашенко: Враги Белоруссии готовятся к 2030 году войти в республику с НАТО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Враги Белоруссии при участии полка имени Кастуся Калиновского и войск НАТО готовятся войти на территорию республики с помощью военного контингента. В подготовке интервенции обвинил Запад действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Беглые (...), они пока готовятся к 2030 году. За границей все готово: хоругви, добровольческий корпус имени Калиновского (…). У них все готово: военная составляющая, чтобы зайти, людей там попугать и подтянуть натовские войска из Польши и Литвы», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что Минск располагает документами, подтверждающими подготовку к операции.

Ранее Лукашенко указал вероятные сроки мирного урегулирования на Украине. По его словам, «свет в конце тоннеля» в конфликте станет виден в 2025 году.

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