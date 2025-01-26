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20:57, 26 января 2025Бывший СССР

Глава евродипломатии Каллас назвала выборы президента в Белоруссии несвободными

В Евросоюзе назвали несправедливыми и несвободными выборы в Белоруссии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава евродипломатии — эстонский политик Кая Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными. Об этом говорится в ее заявлении опубликованном на официальном сайте Европейского союза.

Каллас назвала выборы в Белоруссии фиктивными, несвободными и несправедливыми. Заявила, что в стране ведутся репрессии в отношении прав человека и действуют ограничения на участие в политической жизни. Политик пообещала, что продолжит вводить ограничительные и целенаправленные меры против страны, но намерена оказывать финансовую поддержку белорусским демократическим силам в изгнании.

«Как только Беларусь вступит на путь демократических преобразований, ЕС готов оказать поддержку стране в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов», — заявила глава евродипломатии.

26 января в Белоруссии прошли выборы президента страны. В центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии отметили, что к 18:00 проголосовали 81,5 процента избирателей. Процесс голосования оценили порядка 44 тысяч национальных и свыше 500 международных наблюдателей. Экзитпол показал, что 87,6 процента голосов набрал действующий президент страны Александр Лукашенко.

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