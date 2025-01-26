Раскрыты данные экзитпола на выборах президента в Белоруссии

Экзитпол показал 87,6 % голосов у Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Александр Лукашенко получил 87,6 процента голосов избирателей на выборах президента Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, сообщает Belta.

По итогам опроса, За Олега Гайдукевича проголосовало 1,8 процента избирателей, за Анну Канопацкую — 1,6 процента, Сергей Сыранков набрал 2,7 процента голосов, Александр Хижняк — 1,2 процента. Еще 5,1 процента опрошенных проголосовали против всех.

Анонимный опрос проводился на 320 участках, в нем приняли участие тысяча человек. У респондентов спрашивали, за кого они проголосовали.

Ранее ЦИК сообщил, что Явка на выборах президента Белоруссии составила 75,49 процента на 16:00. В Минске в голосовании приняли участие 62,48 процента избирателей.