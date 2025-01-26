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14:30, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко высказался о женщине на посту президента

Лукашенко: Женщина не может быть диктатором, категорически против
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против того, чтобы женщина занимала должность президента страны. Слова белорусского лидера передает Telegram-канал «Смотри».

«Это не женская должность. Я категорически против, чтобы женщину загружать этой работой, женщина не может быть диктатором», — заявил Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии появилось достаточное количество мужчин, способных возглавить руководство страны.

Лукашенко оценил президентские амбиции своих сыновей в беседе с журналистами на пресс-конференции, посвященной выборам главы государства. По его словам, ни один из его сыновей даже в страшном сне представить не может, что станет президентом страны.

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