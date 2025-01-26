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21:50, 26 января 2025Бывший СССР

На Украине обратились к главе евродипломатии после ее слов о выборах в Белоруссии

Панченко указала Каллас на нелегитимность Зеленского после ее слов о Лукашенко
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к главе евродипломатии Кае Каллас после ее заявления о «несвободных» президентских выборах в Белоруссии. Ее комментарий опубликован в соцсети X.

Журналистка поинтересовалась у Каллас, является ли Владимир Зеленский, отменивший выборы, легитимным президнтом. Она также задалась вопросом о легитимности главы Румынии Клауса Йоханниса и бывшего грузинского лидера Саломе Зурабишвили.

Ранее Каллас высказалась о выборах в Белоруссии, назвав их фиктивными, несвободными и несправедливыми. По ее словам, в стране ведутся репрессии в отношении прав человека и действуют ограничения на участие в политической жизни.

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