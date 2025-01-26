Лукашенко заявил об отсутствии поисков своего преемника

Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти в Белоруссии

Александр Лукашенко заявил, что не ищет себе преемника для передачи власти в Белоруссии. Его слова передает БелТА.

«Я этого преемника не ищу. Но мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что не знает ищут ли преемника председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, но предположил, что они могут продумывать это.

Ранее Лукашенко заявил, что враги Белоруссии при участии полка имени Кастуся Калиновского и войск НАТО готовятся войти на территорию республики с помощью военного контингента. Он добавил, что Минск располагает документами, подтверждающими подготовку к операции.