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17:47, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил об отсутствии поисков своего преемника

Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти в Белоруссии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Александр Лукашенко заявил, что не ищет себе преемника для передачи власти в Белоруссии. Его слова передает БелТА.

«Я этого преемника не ищу. Но мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что не знает ищут ли преемника председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, но предположил, что они могут продумывать это.

Ранее Лукашенко заявил, что враги Белоруссии при участии полка имени Кастуся Калиновского и войск НАТО готовятся войти на территорию республики с помощью военного контингента. Он добавил, что Минск располагает документами, подтверждающими подготовку к операции.

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