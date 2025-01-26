Глава ЦИК Белоруссии ответил Каллас на непризнание выборов президента

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко назвал Каллас нелегитимной главой дипломатии ЕС

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко ответил главе дипломатии ЕС Кайе Каллас после ее заявления о непризнании итогов выборов в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что не считает ее легитимной, поскольку представители ЦИК Белоруссии не присутствовали на европейских выборах. «Мы не наблюдали, не видели, не ходили, не знаем вообще, как эта процедура происходила», — отметил чиновник.

26 января в Белоруссии прошли выборы президента страны. Каллас назвала голосование фиктивным, несвободным и несправедливым. Она также заявила, что в стране ведутся репрессии в отношении прав человека и действуют ограничения на участие в политической жизни. Политик пообещала, что продолжит вводить санкции против респубилики и оказывать поддержку белорусским демократическим силам в изгнании.