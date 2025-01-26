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22:31, 26 января 2025Бывший СССР

Глава ЦИК Белоруссии ответил Каллас на непризнание выборов президента

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко назвал Каллас нелегитимной главой дипломатии ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко ответил главе дипломатии ЕС Кайе Каллас после ее заявления о непризнании итогов выборов в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что не считает ее легитимной, поскольку представители ЦИК Белоруссии не присутствовали на европейских выборах. «Мы не наблюдали, не видели, не ходили, не знаем вообще, как эта процедура происходила», — отметил чиновник.

26 января в Белоруссии прошли выборы президента страны. Каллас назвала голосование фиктивным, несвободным и несправедливым. Она также заявила, что в стране ведутся репрессии в отношении прав человека и действуют ограничения на участие в политической жизни. Политик пообещала, что продолжит вводить санкции против респубилики и оказывать поддержку белорусским демократическим силам в изгнании.

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