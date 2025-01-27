Белоруссия избрала президента

ЦИК Белоруссии: Лукашенко побеждает на выборах в Белоруссии с 86,82 % голосов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 86,82% голосов. Об этом сообщает Telegram-канал «БелТА.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, за него проголосовали 86,82 процента избирателей. Как заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко, страна избрала главу государства. «Можете поздравить Республику Беларусь, мы избрали президента», — передает его слова ТАСС.

Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков рассказал, что выборы президента республики прошли без эксцессов. Он добавил, что ведомство не ожидает каких-либо инцидентов и после окончания выборов. Итоговая явка составила 85,7 процентов.