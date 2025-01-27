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02:46, 27 января 2025Бывший СССР

Белоруссия избрала президента

ЦИК Белоруссии: Лукашенко побеждает на выборах в Белоруссии с 86,82 % голосов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 86,82% голосов. Об этом сообщает Telegram-канал «БелТА.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, за него проголосовали 86,82 процента избирателей. Как заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко, страна избрала главу государства. «Можете поздравить Республику Беларусь, мы избрали президента», — передает его слова ТАСС.

Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков рассказал, что выборы президента республики прошли без эксцессов. Он добавил, что ведомство не ожидает каких-либо инцидентов и после окончания выборов. Итоговая явка составила 85,7 процентов.

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