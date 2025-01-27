Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:33, 27 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии назвали отличительную особенность прошедших выборов

Глава МВД Белоруссии Кубраков заявил о небывало спокойных выборах в стране
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Выборы президента Белоруссии прошли без эксцессов. Об этом заявил глава МВД руспублики Иван Кубраков, передает ТАСС.

Он поблагодарил соотечественников за правопослушное поведение. «Несмотря на то, что из-за границы пытаются исказить ситуацию, таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было», — сказал министр. Также руководитель силового ведомства отметил, что МВД не ожидает каких-либо инцидентов и после окончания выборов.

Выборы главы Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. На участки пришли 85,7 процента избирателей. Действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 87,6 процента проголосовавших граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил командира сухопутных войск ВСУ на «самое жесткое» направление

      В Белоруссии назвали отличительную особенность прошедших выборов

      Тарасова назвала лучшего фигуриста мира

      Сигаретный окурок помог раскрыть преступление 30-летней давности

      Италия запросила у Украины экстрадицию мастера по выпечке пицц

      Мирошник ответил на предложение европейского генерала отправить «миротворцев» на Украину

      В США высказались о позиции Путина по переговорам с Украиной

      Гол и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ

      Колумбия объяснила отказ принять американские самолеты с мигрантами

      На Западе раскрыли цели мегакорпораций в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше