В Белоруссии назвали отличительную особенность прошедших выборов

Глава МВД Белоруссии Кубраков заявил о небывало спокойных выборах в стране

Выборы президента Белоруссии прошли без эксцессов. Об этом заявил глава МВД руспублики Иван Кубраков, передает ТАСС.

Он поблагодарил соотечественников за правопослушное поведение. «Несмотря на то, что из-за границы пытаются исказить ситуацию, таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было», — сказал министр. Также руководитель силового ведомства отметил, что МВД не ожидает каких-либо инцидентов и после окончания выборов.

Выборы главы Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. На участки пришли 85,7 процента избирателей. Действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 87,6 процента проголосовавших граждан.