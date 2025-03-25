Лукашенко стал президентом Белоруссии

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко в ходе церемонии инаугурации принес присягу и вступил в должность президента Белоруссии. Об этом сообщает БелТА.

«Прежде всего хотел бы поздравить всех нас с победой на выборах. Это победа не только моя, Президента, но и миллионов наших белорусов. 26 января мы преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко занимает должность президента республики с 1994 года, он исполнял обязанности главы государства уже шесть сроков подряд.

Итоги выборов президента Белоруссии были подведены 27 января. Лукашенко победил на выборах, набрав более пяти миллионов голосов.