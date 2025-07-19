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02:48, 19 июля 2025Мир

Сирия и Израиль согласились на прекращение огня

Посол Барак: Нетаньяху и аш-Шараа согласились на прекращение огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня. Об этом заявил американский посол в Турции и специальный посланник США по Сирии Томас Барак в социальной сети X.

Дипломат уточнил, что Нетаньяху и Ахмед аш-Шараа согласились на перемирие при поддержке госсекретаря США Марко Рубио. За прекращение огня также выступили Турция, Иордания и ее соседи.

16 июля в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о нанесении удара по комплексу сирийского Генштаба в Дамаске. Позже израильские силы также нанесли удар по дворцу президента Сирии.

После этого власти Сирии достигли соглашения с вооруженными группировками друзов о прекращении боевых действий на юге Сирии.

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