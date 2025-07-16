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16:14, 16 июля 2025Мир

Израиль ударил по Президентскому дворцу в Дамаске

Syria TV: Израиль нанес авиаудар по зданию Президентского дворца в Дамаске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Torokman / Reuters

Израиль нанес авиаудар по зданию Президентского дворца в столице Сирии Дамаске. Об этом заявил репортер телеканала Syria TV.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по комплексу сирийского Генерального штаба в Дамаске. По данным сирийских СМИ, в результате израильского удара по Дамаску два мирных жителя получили ранения.

4 июля израильские военные провели пятичасовую операцию на территории Сирии, высадившись ранним утром с трех вертолетов в районе населенного пункта Яфур — в десяти километрах от Дамаска.

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