Израиль ударил по Президентскому дворцу в Дамаске

Syria TV: Израиль нанес авиаудар по зданию Президентского дворца в Дамаске

Израиль нанес авиаудар по зданию Президентского дворца в столице Сирии Дамаске. Об этом заявил репортер телеканала Syria TV.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по комплексу сирийского Генерального штаба в Дамаске. По данным сирийских СМИ, в результате израильского удара по Дамаску два мирных жителя получили ранения.

4 июля израильские военные провели пятичасовую операцию на территории Сирии, высадившись ранним утром с трех вертолетов в районе населенного пункта Яфур — в десяти километрах от Дамаска.