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12:17, 4 июля 2025Мир

Израиль провел тайную военную операцию под столицей Сирии

Al Mayadeen: Израиль провел военную операцию в 10 километрах от Дамаска
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Израильские военные провели пятичасовую операцию на территории Сирии, высадившись ранним утром с трех вертолетов в районе населенного пункта Яфур — в десяти километрах от Дамаска. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Израильский спецназ осуществил выброску десанта в районе Яфур в пригороде Дамаска, примерно в десяти километрах от столицы», — сказано в сообщении.

По данным Al Mayadeen, целью израильских сил была база, ранее принадлежавшая Республиканской гвардии Сирии. При этом израильские военные покинули сирийскую территорию сразу после завершения операции.

Ранее стало известно, что Сирия в ходе переговоров о нормализации отношений с Израилем больше не требует вернуть аннексированные им Голанские высоты. Также в Дамаске требуют четкого определения мер безопасности на южной границе страны.

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