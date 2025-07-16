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13:11, 16 июля 2025Мир

Израиль нанес удар по сирийскому Генштабу

ЦАХАЛ сообщил об ударе по комплексу сирийского Генерального штаба в Дамаске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Israeli Army / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по комплексу сирийского Генерального штаба в Дамаске. Заявление опубликовано в X.

«Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий и действиями против друзских мирных жителей на юге Сирии и, в соответствии с указаниями политического руководства, наносит удары по этому району», — сообщил спикер ЦАХАЛ.

По данным сирийских медиа, в результате израильского удара по Дамаску два мирных жителя получили ранения.

Ранее стало известно, что израильский истребитель пятого поколения F-35I в ходе июньской военной кампании против Ирана мог сбросить бомбы на бункер с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом в Тегеране.

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