Израиль нанес удар по сирийскому Генштабу

ЦАХАЛ сообщил об ударе по комплексу сирийского Генерального штаба в Дамаске

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по комплексу сирийского Генерального штаба в Дамаске. Заявление опубликовано в X.

«Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий и действиями против друзских мирных жителей на юге Сирии и, в соответствии с указаниями политического руководства, наносит удары по этому району», — сообщил спикер ЦАХАЛ.

По данным сирийских медиа, в результате израильского удара по Дамаску два мирных жителя получили ранения.

Ранее стало известно, что израильский истребитель пятого поколения F-35I в ходе июньской военной кампании против Ирана мог сбросить бомбы на бункер с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом в Тегеране.